SAF de ex-presidente do Flamengo, origem trabalhista e conexão com o Grêmio: conheça o Confiança-SE

Rodolfo Landim foi convidado para participar do negócio pelo governador de Sergipe. Dandara Prado / ADC

O futebol cria caminhos surpreendentes. O Confiança-SE, adversário do Grêmio na quinta fase da Copa do Brasil, por exemplo, tem o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, como um dos cabeças da SAF aprovada no final de 2025.

Ele, Gustavo Oliveira, seu vice de marketing e comunicação no Rio, e Gabriel Araújo, empresário carioca, são os donos da LG2, empresa que fez a transição do associativismo para SAF. O plano é investir R$ 24 milhões em três anos e fazer o orçamento saltar para R$ 51,2 milhões anuais.

A conexão de Landim com Sergipe não é casual. Ele trabalhou na Petrobras entre 1980 e 2006 e parte desse período foi em Aracaju, onde conheceu sua mulher. O dirigente costuma passar festas de fim de ano na cidade. Foi na virada de 2025 que recebeu o convite do governador Fábio Mittidieri para embarcar na SAF do seu clube do coração. Dez meses depois, o plano se tornou real.

O projeto passa por investir na base, pagar dívida de R$ 12 milhões e construir um CT para formar talentos. Os investimentos no time principal já acontecem. O técnico buscado foi Cláudio Caçapa, ex-Lyon e Botafogo. O astro do time é Sassa, 31 anos, ex-Botafogo e Cruzeiro. Está lá também Bruno Silva, volante, ex-Inter.

O Confiança havia fechado 2025 vice da Copa do Nordeste e campeão estadual. Neste ano, porém, perdeu o título para o rival, o Sergipe.

Associação Desportiva Confiança

Mais esquisito do que essa chegada do ex-presidente do Flamengo ao Confiança é confrontar isso com sua origem. O clube foi fundado em 1936, para ser a associação desportiva dos funcionários da fábrica de tecidos Confiança. O clube se inspirou no Bangu, cuja origem também foi numa fábrica têxtil.

Joaquim Corrêa, dono da Confiança, havia estudado no Rio e ficado amigo do filho do dono da Fábrica Bangu, da qual funcionários britânicos fundaram o Bangu Atlético Clube. A origem trabalhadora do Confiança rendeu o apelido pelo qual é conhecido até hoje: Proletário.

Conexão Sergipe-RS

Em tempo, na história do Confiança há uma conexão com o Grêmio: Paulo Lumumba. Atacante, ele surgiu no Confiança e foi o autor do primeiro gol do estádio do clube, em 1955. Seis anos depois, desembarcaria em Porto Alegre para ganhar seis Gauchões, dois Citadinos e o Sul-Brasileiro de 1962.

A identificação foi tão grande que Lumumba fixou residência em Porto Alegre e chegou a comandar o Grêmio, além de ter trabalhado em outras funções técnicas no clube por vários anos nas décadas de 1970 e 1980.