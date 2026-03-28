Rochet perde espaço no Uruguai e vira ponto de atenção para o Inter

As atuações pontuadas por insegurança neste retorno ao Inter custaram a condição de Rochet como titular absoluto do Uruguai. Fernando Muslera, que completará 40 anos na largada da Copa, foi chamado pela primeira vez por Marcelo Bielsa e retornou à Celeste direto para o time.
O diagnóstico de quem faz a cobertura da seleção uruguaia é de que Bielsa buscou em Muslera a experiência e a liderança numa seleção renovada neste ciclo. O ponto, porém, está mais na questão técnica.
Enquanto Rochet conviveu com lesões e voltou com falhas ao Inter, Muslera faz temporada de alto nível no Estudiantes, onde chegou em junho, depois de 14 anos no Galatasaray.
Rochet foi o eleito no Uruguai para suceder Muslera, na Copa de 2022. Na ocasião, ganhou a posição. Muslera havia sido titular no amistoso contra o Panamá, cinco meses antes, e acabou perdendo o lugar para o, à época, titular do Nacional.
Rochet foi o dono da posição na Copa do Catar e em todo o ciclo. Até este amistoso contra a Inglaterra, que acabou 1 a 1, em Wembley.
Além dos dois, Bielsa chamou Santiago Mele, do Monterrey. O ponto para o Inter é ver como reagirá Rochet com a incerteza sobre a titularidade do Uruguai no retorno a Porto Alegre.