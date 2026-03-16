Restam poucas vagas para a Copa e nenhuma delas é de Neymar

Neymar ficou de fora da convocação de Ancelotti. CARL DE SOUZA / / AFP

Restam poucas vagas para a Copa. Ficou claro na lista de Carlo Ancelotti, a penúltima antes do Mundial.

A rigor, há dois atacantes a serem definidos, um zagueiro — se Militão e Alexsandro estiverem recuperados — e quem será o meia, se Lucas Paquetá seguir alternando no Flamengo. E há Neymar, que só chegará à Copa se fizer algo que não consegue desde 2023: jogar em sequência e em alto nível.

Ancelotti apresentou novidades na convocação: Bremer, Ibañez e Léo Pereira foram chamados para a zaga. Serão cinco na Copa. Marquinhos e Gabriel Magalhães são titulares e garantidos. Militão e Alexsandro, se voltarem das lesões em alto nível, são os reservas.

O quinto nome é que será definido, entre Bremer e Ibañez. Léo Pereira só iria se o canhoto Alexsandro ficar de fora. Ele sofre com lesões desde setembro. Primeiro, na coxa. Voltou no começo de janeiro, fez quatro jogos e lesionou a panturrilha.

Voltou a ser relacionado no dia 8, ficou no banco contra Lorient e Aston Villa e entrou no último minuto contra o Rennes, domingo. Militão faz treinos no campo no Real e entrou na reta final de recuperação da séria lesão muscular sofrida na virada do ano.

As laterais estão definidas, com Danilo, o titular para fechar linha de quatro, Wesley, Douglas Santos e Alex Sandro. Vale o mesmo para os quatro volantes. Danilo foi outra surpresa, mas os dois segundos do meio serão Bruno Guimarães e Andrey. Casemiro e Fabinho, os dois primeiros do meio.

A meia ganhou um concorrente para Lucas Paquetá, Gabriel Sara, destaque na boa campanha do Galatasaray na Liga dos Campeões. Paquetá precisará jogar e no seu melhor nível para confirmar seu lugar. A seu favor, tem a experiência de um Mundial, algo importante numa Seleção jovem e com muitos novatos.

A questão Neymar

Agora, o ataque e a grande discussão que se estabelece no Brasil: Neymar. Ancelotti decidiu que levará um zagueiro a mais, o que reduz para nove o número de atacantes. Os dois lados me parecem ter donos das vagas: Estêvão, Luiz Henrique, Vini e Martinelli.

No meio, Raphinha, Matheus Cunha e João Pedro. A outra vaga de interno seria de Rodrygo. Essa ficou aberta, assim como está por ser definido o centroavante. Ancelotti sempre levou um nove: Igor Jesus, Kaio Jorge e Vitor Roque.

Agora, chegou a vez de Igor Thiago, 1m92cm, velocidade para atacar espaço e presença de área. Tem 19 gols na Premier League. Se deixar boa impressão na Seleção, será ele a alternativa de área.

A vaga de Rodrygo ficou com Endrick. Rayan, chamado para o lugar de Estêvão, lesionado há um mês, corre bem por fora para esse lugar de Rodrygo.

Mais por fora corre Neymar. Ainda mais depois de deixar Ancelotti vendo Reinaldo e Taciano em Mirassol. Mas não só por isso. Ele esteve em apenas quatro dos 15 jogos do Santos no ano.

Se pegarmos o número de jogos do Santos desde a sua chegada, fica claro que Neymar ainda está longe do ritmo e do nível exigido pela Copa. Foram 63 partidas, com ele estando presente em apenas 33 delas (em 50% delas, atuou o tempo inteiro).