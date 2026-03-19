Primeira vitória do Inter no Brasileirão tem a assinatura de Pezzolano

Veio a primeira vitória do Inter no Brasileirão, enfim. Com a assinatura de Paulo Pezzolano. O time mandado a campo na Vila Belmiro não tinha as três referências técnicas, Alan Patrick, Bernabei e Carbonero, além de Mercado. Mas tinha competitividade.
Pezzolano colocou Villagra e Bruno Henrique no meio, abriu Vitinho e Alan Rodríguez nas extremas e fez de Borré um ponta de lança, perto do centroavante Alerrandro. Armou um 4-4-2 tradicional, em linhas. Funcionou.
O primeiro tempo terminou com seis situações de gol, contra uma apenas do Santos, numa trama de Neymar e Gabigol. Veio o segundo tempo, o gol contra de Zé Ivaldo. Mas o Inter que se repetia nos erros na mira também se repetiu no vacilo defensivo. Vitinho fez pênalti, Neymar empatou.
Parecia que viria mais uma reprise colorada neste Brasileirão. Mas Pezzolano renovou energia, manteve a ideia de marcar e sair em transição.
Aos 40, o técnico colorado deu o xeque-mate ao colocar Carbonero. Foi ele que criou o lance do escanteio aos 49.
Foi ele que recebeu a bola, acionou Aguirre e foi para a área para fazer o gol que tirou uma tonelada das costas coloradas e deu a primeira vitória. Que tem nome e sobrenome: Paulo Pezzolano.