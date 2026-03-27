Pragmática, reativa e marcadora: Ancelotti mostrou sua ideia de Seleção para a Copa 

Técnico completou 10 meses no cargo esta semana. FRANCK FIFE / AFP

O placar de 2 a 1 para a França nem de longe mostra a diferença de estágio das duas seleções. O amistoso serviu para mostrar que temos o desafio de cumprir um caminho longo em um prazo curtíssimo. A França está pronta, tem um técnico há 14 anos. Nós, um que completou, na quarta-feira (25), 10 meses no cargo.

A derrota, ao menos, serviu para confirmar a grande fase de Casemiro, o alto nível de Matheus Cunha e garantir alguns nomes, como Luiz Henrique e Bremer e fez outros crescerem na disputa, casos de Danilo Santos, Ibañez e Igor Thiago.

Gostei demais da participação deles. Mesmo com o tempo curto, mostraram a que vieram. Acredito que os três, mais Gabriel Sara, que entrou com personalidade, e Léo Pereira, jogando com segurança, devam ganhar mais minutos contra a Croácia, para a observação final.

Houve pontos que ficaram claros de como Ancelotti pensa a Seleção para a Copa. Sem tempo para elaborar um modelo de jogo, importou o que fez no Real Madrid da conquista da 15ª Champions League: todos marcam e, quando recuperam a bola, tocam em Vini Jr. ou em um dos atacantes que puderem puxar o contra-ataque, caso ele esteja mais atrás ou marcado.

Teremos na Copa uma Seleção reativa, de transição rápida e aplicada na marcação. Esqueçam daquela ideia de futebol vistoso, dominante, do "joga bonito". Seremos pragmáticos. O problema é que nesse modelo, contra seleções do porte da França, é proibido cometer erros como os que vimos em Boston.

Precisamos que Vini Jr. seja nosso Mbappé

Os franceses jogam como se estivessem desfilando na Champs Elysées. Se encontram no campo sem se olhar e contam no ataque com um Mbappé que encontra os espaços com leitura impressionante do jogo. E isso é o interessante em sua construção como jogador. Era um velocista de flanco e virou um atacante letal e que consegue desmontar a marcação só com suas movimentações.

É isso que precisaremos de Vini Jr. Se o nosso jogo será concentrado nele, é preciso entregar mais do que a investida individual para o drible ou os cortes para dentro, em busca do espaço para chute. Mais, precisaremos de um Vini que desça do pedestal em que se colocou e seja um pouco mais operário, principalmente, na pressão da saída de bola e na abreviação de jogadas. Nem sempre se consegue ser genial.

Se Vini conseguir resgatar sua versão pré-glamour, teremos, aí, sim a sua melhor versão. E chances de confirmarmos o que sempre somos: favoritos.