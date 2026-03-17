Para um time que quer vaga na Libertadores, Grêmio precisa mostrar mais

Noite em em Chapecó mostra que Luís Castro terá um longo caminho pela frente. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Foi uma noite abaixo do Grêmio. O empate em Chapecó mostrou que Luís Castro tem um longo caminho pela frente.

A Chape sabe fazer uso do seu campo, marca firme e entende que o mando será fundamental para sua salvação. Porém, isso está longe de fazer dela um rival temível. Deu a bola para o Grêmio, o que mostrou as dificuldades de propor e fazer de 65% de posse produção ofensiva.

São dois empates seguidos, contra adversários de meio para baixo. Há a falta de Arthur, Gustavo Martins. Mas assim é o Brasileirão, dificilmente, se contará com todos.

O ponto é que esses dois últimos são daqueles jogos cujo tamanho indicam quem lutará mais para cima. Para quem estabeleceu como meta buscar vaga na Libertadores diretamente pelo Brasileirão, o jogo em Chapecó mostrou que será preciso avançar bastante para se credenciar a um posto no G da tabela.