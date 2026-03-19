Para o Grêmio, vencer significa recuperar a tranquilidade 

Time de Luís Castro busca os três pontos na Arena. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio vai enfrentar o cansaço, o Vitória e, também, suas limitações nesta quinta-feira (19), na Arena. Ganhar significa recuperar a tranquilidade que havia se instalado até a retomada do Brasileirão, pós-Gauchão.

Os dois empates seguidos, com Bragantino e Chapecoense, trouxeram de volta algumas interrogações. Há um time em construção e um trabalho recém se iniciando. Oscilações são normais neste momento. Porém, vencer o Vitória resgata a tranquilidade para Luís Castro seguir apertando parafusos e fazendo ajustes.

O que se viu depois do Gauchão, porém, deixou uma impressão ruim. Bragantino e Chape são adversários de bloco médio para baixo, o que cria uma projeção preocupante para quando vierem candidatos ao título.

É preciso ressalvar que há ausência de Arthur, um jogador que eleva o padrão do time. Porém, a tendência é de que o desgaste de segunda-feira tire outros nomes do time. O que só aumenta o desafio.