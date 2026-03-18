O que espera o Grêmio na Sul-Americana

Tricolor será cabeça de chave. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio conhecerá nesta quinta-feira (19) seu caminho pela América. Neste ano, porém, a Sul-Americana terá menos Interior e mais camisas pesadas.

Há entre os cabeças de chave o River, o Racing, o Santos, o Olimpia e o Galo. Porém, esses não estarão no caminho inicial. O Grêmio pode ter em seu grupo o San Lorenzo, tradicional, mas numa crise financeira profunda, o Millonarios, o Tigre ou o Cienciano, clube de Cuzco e com altitude de 3,6 mil metros. Esses estão no pote 2.

No três, há vizinhos, como o City Torque, o clube uruguaio do Grupo City, e o Boston River, que pertence ao empresário de Ronald Araújo e que tem direito a participação nos direitos de Arezo.

Porém, pode ser que Luís Castro conheça o interior do Equador, com Cuenca, ou da Bolívia, com o Independiente de Sucre. Em ambos, a altitude é moderada, com 2,7 mil metros. Ainda pode ser que vá a Macará, na fronteira do Equador com o Peru.

Outros caminhos

Por fim, pode vir do pote 4 o Alianza Atlético, o Vendaval de Piúra, cidade do norte peruano, o Recoleta, estreante paraguaio, um argentino entre o Barracas, clube do presidente da AFA, Chiqui Tápia, e Riestra, que pertence ao dono de marca de energéticos e tem como status ser um dos clubes de jogo mais direto do mundo, conforme o Cies.