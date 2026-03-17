O exemplo do rival que serve de alerta ao Inter

Grêmio foi rebaixado em 2021. Félix Zucco / Agencia RBS

O Brasileirão ainda nem começou a acelerar, mas a péssima arrancada do Inter precisa, sim, acender o alerta. Até pelas dificuldades técnicas do time e a carência de alternativas para o grupo.

Se o torcedor colorado precisava de uma razão para se angustiar com o futuro, há um exemplo bem do lado que serve de lição. O Grêmio rebaixado de 2021 iniciou sua trajetória lomba abaixo com a mesma campanha feita pelo Inter até aqui.

Naquele ano, ainda sob a pandemia, o Grêmio ganhou o Gauchão, comemorou além da conta e viu seu grupo ser desfalcado pelos casos de covid. O começo do Brasileirão foi com apenas dois empates e quatro derrotas. Uma delas, por coincidência, também para o Athletico-PR em casa.

A largada começou com derrota para Ceará, fora, paranaenses em casa, Sport, na Ilha. Seguiram-se empates com Santos e Fortaleza, na Arena, e fechou o recorte de seis jogos com derrota para o Juventude, em Caxias.

Se há um alento para os colorados, é o de que essa arrancada teve adversários mais pesados, como Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG. Porém, os números são idênticos, e o peso nas costas pela série pavorosa acabou por implodir o ambiente.

Por todo esse cenário, ganhar do Santos e depois buscar manter a boa onda contra a Chape poderá ser a luz capaz de resgatar o Inter desse buraco que se meteu na sexta rodada.