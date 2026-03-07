Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Muito significado
Opinião

Não há nada de normal no Gre-Nal decisivo do Gauchão 2026

A rivalidade alucinada aqui na ponta sul do mundo varre qualquer traço de monotonia

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