Não há nada de normal no Gre-Nal decisivo do Gauchão 2026

Grêmio e Inter decidem o Estadual pela 17ª vez. Renan Mattos / Agencia RBS

Parece que um Gre-Nal como este das 18h de domingo (8), no Beira-Rio, se repete todos os anos. Mas não. Será apenas a 17ª vez que Grêmio e Inter decidem o Gauchão.

Eles ganham quase todos os anos desde 1940. Ali, com o Rolo Compressor, iniciou-se a supremacia da Dupla e ciclos vitoriosos de um ou outro. São 86 Gauchões desde aquele distante 1940. Apenas quatro escaparam de Grêmo ou Inter. Parece monótono, não? Eu respondo: não. A rivalidade alucinada aqui na ponta sul do mundo varre qualquer traço de monotonia.

Ganhar o Gauchão é subjugar o maior adversário, é ter a chave da porteira da província, é a flauta garantida da semana, é avançar na disputa contada jogo a jogo e taça a taça por Grêmio e Inter. Por tudo isso, o Gauchão que pouco vale representa muito na vida de quem enxerga o mundo em azul ou vermelho, o tal mundo Gre-Nal.

O título deste 2026 está na mão do Grêmio, depois do 3 a 0 da ida na Arena. A vantagem é enorme, e o histórico de equilíbrio nos clássicos pouco recomenda uma virada. A última vez que o Inter ganhou por três gols do rival faz 12 anos. Por quatro, então, 72, na inauguração de um Olímpico que já deixou de ser casa gremista há mais de uma década.

Pouco importa o retrospecto para os colorados. Tanto é que mais de 45 mil são esperados neste domingo no Beira-Rio. Eles acreditam, assim como os gremistas apostam em uma tarde de travessia segura até a festa que se espalhará pelo Rio Grande.

O domingo define quem ganha essa queda de braço que polariza paixões há quase 120 anos. É assim que se vive aqui na ponta sul do mundo. Para o bem e para o mal.