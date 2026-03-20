Movimento do Grêmio mobiliza CBF a convocar clubes para discutir a criação da Liga Única

Samir Xaud cobrou dos clubes a criação da Liga e a harmonização das relações entre os blocos; Rafael Ribeiro / CBF

A CBF convocou os 40 clubes das Séries A e B para reunião no dia 6 de abril. A pauta única: criação da Liga Única.

A entidade pretende deflagrar o processo e debater com os dirigentes o melhor caminho para colocar sob o mesmo guarda-chuva a Libra e FFU. Há uma disposição do Flamengo de se aproximar dos demais clubes. Porém, há dos demais clubes um interesse em saber qual como será a participação da CBF numa futura Liga Única.

Se seguir os padrões da La Liga, da Bundesliga e da Premier League, as Séries A e B serão administradas pelos clubes. Porém, os sinais são de que a CBF deseja participar de alguma forma. Se isso se confirmar, o plano passará menos por independência total da hoje organizadora e mais por crescimento de receita a partir de uma melhor organização das duas competições.

Em fevereiro, a CBF convidou dirigentes para uma "imersão" pela Europa, em que foram visitados os escritórios da La Liga, da Premier League a da Bundesliga. Na viagem, Samir Xaud cobrou dos clubes a criação da Liga e a harmonização das relações entre os blocos.

No retorno ao Brasil, o movimento feito pelo Grêmio, de sugerir ao Conselho a mudança da Libra para a FFU, provocou rebuliço nos bastidores.

A FFU estava pronta para acolher o Grêmio. A Libra se movimentou, principalmente, através de seus investidores. Ao mesmo tempo, o Flamengo viu no clube gaúcho um parceiro para ver atendida sua reinvindicação de revisão nos critérios usados para definir os 30% da receita vinculados a audiência (a Libra divide 40% de forma igual, 30% pela posição na tabela e 30% pela audiência). Os cariocas entendem que a quantidade de pacotes de PPV deva ser levada em conta. Essa métrica elevaria seu ganho, assim como o do Grêmio nesse recorte de 30%.

O movimento do Grêmio também mobilizou a CBF. Isso porque a migração do clube gaúcho deixaria a FFU ainda mais forte. Vitória e Atlético-MG já haviam feito esse movimento e, a chegada do Grêmio, poderia servir como gatilho para que mais clubes deixassem a Libra.

A CBF temeu que, quase todos os clubes da Série A, a FFU teria músculos suficientes para liderar a criação da Liga Única. Por isso, agiu nos bastidores. No cenário atual, com os dois blocos equiparados, ela tem espaço para entrar como mediadora e participar com protagonismo da nova Liga.