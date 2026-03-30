Marcelo Marques dá a bênção e Grêmio deve voltar a receber shows na Arena

A busca do Grêmio por receitas extraordinárias para enfrentar a dívida a curto prazo de mais de R$ 500 milhões vai fazer com que as portas da Arena se abram novamente para shows e espetáculos. Já houve conversa da atual direção com o empresário Marcelo Marques nesse sentido.

Quando comprou a Arena para o clube, Marques havia anunciado que o estádio estava fora do circuito de shows e seria usado exclusivamente para o futebol. Nessa consulta recente feita pelo clube, ele deixou a cargo da direção a decisão sobre a melhor exploração da Arena.

Nesta sexta-feira (3), por exemplo, o estádio sediará um evento religioso. A previsão é de que o público ocupe totalmente as arquibancadas. Um pequeno palco será montado no centro do gramado, insuficiente para castigá-lo.

O plano da nova direção é potencializar o uso da Arena em busca de novas receitas. São eventos que não necessariamente exijam uso do gramado. Porém, as portas estão abertas para a volta dos grandes espetáculos nas datas Fifa, o que não afetaria o uso pelo time.