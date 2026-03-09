Inter define nome para reforçar a zaga

Patrick tem 26 anos. Jhony Inacio / Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

O Inter definiu o alvo para reforçar a zaga. Trata-se de Patrick, 26 anos, do Novorizontino. A lista ainda tem outros dois nomes, o de Pedro Henrique, aquele ex-Athletico e atualmente no Bragantino, e o de Dantas, 21 anos, companheiro de Patrick na campanha do vice paulista do Novorizontino.

Patrick é canhoto e tem 1m83cm. Ou seja, chegaria para ocupar um lugar ao lado de Mercado ou Félix Tórres na área, já que o grupo conta com outros dois canhotos, Victor Gabriel e Juninho. O pode ser indicativo de que Juninho, que perdeu espaço, possa até mesmo ser liberado.

Antes de fazer a investida sobre um zagueiro, o Inter precisa derrubar o transfer ban na Fifa. O valor se aproxima de R$ 6 milhões e terá de ser pago à vista. O clube tentou fazer o pagamento em dezembro para o Krasnodar, mas o dinheiro voltou, pelas dificuldades de acessar os bancos russos, em virtude da guerra.

Como dinheiro é algo escasso no Beira-Rio, o valor acabou sendo utilizado. Agora, a corrida é contra o tempo para buscar essa quantia e liberar o clube para fazer novos registros de atletas. O que neste momento, está proibido de fazer pela Fifa.

Aposta colorada

Patrick é um jogador com o perfil que o bolso do Inter alcança neste momento. Fez uma boa Série B em 2024, na qual ganhou a posição no Novorizontino, e manteve o nível no ano passado e no começo de 2026, no Paulistão. Os nomes dele e de Dantas entraram no radar de clubes da Série A.

O Inter estudou fazer aposta em Dantas, mas o momento delicado e a urgência por um jogador mais pronto fizeram mudar de rota. Dantas seria um nome para ser trabalhado visando ao futuro. Seu destino pode ser o Athletico-PR.

Patrick foi formado na Portuguesa. Subiu para os profissionais em 2019. Teve um empréstimo ao ABC, em 2022, e ajudou no acesso à Série C. Em 2024, chegou ao Novorizontino por empréstimo e acabou comprado em definitivo na metade do ano. Trata-se de uma aposta, mas que vem recomendada pelo Paulistão e pelos analistas de mercado do clube.