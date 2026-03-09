Grêmio e Inter precisam entender que a régua vai subir após o fim do Gauchão

Jogo de volta da final terminou empatada em 1 a 1 no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio de Luís Castro começa a sua construção com um título. O Gauchão 2026 é do Tricolor, que pavimentou o caminho na Arena, com a goleada de 3 a 0, e finalizou-o no Beira-Rio.

Foi um Gre-Nal daqueles nos primeiros 54 minutos. Até o gol de Gustavo Martins, no último minuto do primeiro tempo, o jogo teve faísca em cada disputa, em cada dividida, e muita confusão em relação à arbitragem, a pauta corriqueira quando chega a hora da decisão do Gauchão.

O jogo, é claro, contribuiu para essa discussão. Rafael Klein deu pênalti em Alan Patrick aos 43. Mas o VAR recomendou revisão, e Klein voltou atrás. O ambiente, que já era tenso, por ironia dos colorados, amainou.

A cada decisão do árbitro, vieram aplausos. O gol do Grêmio veio em seguida e, assim, o Gauchão estava definitivamente decidido. O jogo seguiu disputado, mas nem de perto naquele nível do primeiro tempo. O Grêmio passou a contar o tempo até a taça, o Inter, a buscar o gol de honra.

E assim, acabou mais um Gauchão, brigado, discutido, cheio de polêmicas e disputado como se fosse a última taça da vida, embora seja a de menor peso no ano, mas a que mais mobiliza por ser confronto direto com o rival.

Brasileirão

Passado o Gauchão, o primeiro dia do resto do ano precisa ser de mobilização e consciência de que a régua, a partir de agora, passa a ser muito mais alta. O Grêmio, em sua construção, encontrou o caminho.

Luís Castro moldou o time à sua feição e conforme pensa o futebol, com vitalidade, intensidade e velocidade rumo ao gol. Há ajustes a serem feitos, principalmente, defensivos, e o encaixe de Nardoni como conector de defesa e ataque.

No caso do Inter, o alerta acende de forma mais intensa. A final mostrou a fragilidade do time e a necessidade urgente de reforçar o sistema defensivo.

O Brasileirão será de sobrevivência, e o Inter terá de jogar no limite máximo para iniciar uma escalada na tabela. Porém, atuar sempre no limite cobra um preço que, pelo panorama de hoje, o Inter não tem condições de pagar.