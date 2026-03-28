Grêmio corre para ampliar receitas e evitar colapso financeiro em 2026

Clube não descarta venda do naming rights da Arena. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A conta da dívida gremista é bem salgada a ser fechada. São R$ 516,5 milhões a serem quitados dentro do exercício 2026. Este é o passivo circulante, como se diz na linguagem contábil. O ativo circulante, aquele que entra no ano, é de R$ 134 milhões.

Porém, nesse montante não está incluído o acordo com a Ticketeira, a bilheteria e receitas a serem buscadas no mercado. Entre elas, a venda do patrocínio master, de outros espaços na camisa, como a omoplata e a barra dianteira.

Nos bastidores, há otimismo em relação ao acordo com um novo patrocinador master em abril. Há quatro frentes de conversas, com empresas de setores diversos, e outras duas com bets.