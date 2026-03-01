Grêmio bota uma mão na taça do Gauchão de forma justa e merecida

Campo traduziu o que Luís Castro pretendia. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio encaminhou a conquista do Gauchão 2026 numa noite de gols, euforia e de um Gre-Nal que ganhou contornos definitivos a partir da expulsão de Bernabei, aos 32 minutos.

A vantagem de um jogador a mais foi bem explorada pelo Grêmio. Não fossem duas ou três intervenções de Rochet, a taça até já seria entregue na Arena mesmo.

O clássico 450 foi de total e justa supremacia gremista. Haverá o jogo de volta, no Beira-Rio, mas só uma guinada radical do Inter abrirá chance de reversão. Isso porque, mesmo na pouco mais de meia hora de 11 contra 11, o Grêmio já havia sido superior. Não tinha sido lancinante, mas controlava as ações e fechava os espaços do Inter.

O bloqueio do meio e os confrontos físicos pela esquerda tiravam qualquer articulação colorada. O Inter errava passes em demasia não por suas limitações, que existem, mas por mérito do Grêmio, que forçava o erro e saía em transições rápidas, fiel ao modelo de jogo de Luís Castro. Enamorado e Amuzu, pelos lados, partiam sempre com espaço.

Por ironia, a expulsão veio justo no momento em que o Grêmio afrouxou um pouco sua marcação. Tanto que o contra-ataque puxado para Amuzu veio numa falta cobrada na frente da área de Weverton.

O gol de Enamorado, escolha certeira de Castro, no lance seguinte deu a senha de que seria uma tarde azul. A forte marcação originou ainda os outros dois gols, de Amuzu e Victor Gabriel, contra.

A olho nu, pode parecer que foram erros do Inter. Mas, um olhar um pouco mais atento, escancara que o modelo, a decisão de trocar veteranos por jovens e a capacidade de pressionar o adversário sempre acabou em goleada e, por detalhe, não antecipou em uma semana a festa do título.