Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Título do ano
Opinião

Fragilidades de Grêmio e Inter fazem Gauchão ter mais peso do que deveria

Bastou chegar a final para o Estadual virar Copa do Mundo

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