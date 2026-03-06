Dirigentes de clubes da FFU se mostram favoráveis à migração do Grêmio: "Será aprovada"

Questão será votada neste mês. Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio votará no dia 17 a mudança da Libra para a Futebol Forte União. Os documentos e números comparando os dois blocos comerciais estão à disposição dos conselheiros, para que possam tomar a decisão. Porém, depois desse passo, há um segundo que será buscar a aprovação dentro da FFU.

Há um movimento inicial de clubes questionando a absorção de dissidentes da Libra. O Goiás tornou pública sua posição contrária. A aprovação de ingresso para novos clubes não se dá pura e simplesmente. É preciso ter a aprovação de boa parte dos 30 integrantes do bloco.

Um presidente ouvido pela coluna disse não acreditar em veto à entrada do Grêmio. Outro foi além: "A entrada do Grêmio na FFU será aprovada. Estamos trabalhando pelos 100%".

Se o Grêmio aprovar no Conselho a mudança de bloco comercial, sua entrada será votada dentro da FFU em um prazo máximo de uma semana, conforme previsto no estatuto.

Antes, porém, é preciso que o clube feche acordo com a Sports Media Participações S.A., investidora que comprou 10% dos direitos comerciais de todos os clubes do bloco por 50 anos. O que, certamente, já está alinhado, já que o Grêmio conta com o ingresso imediato dos R$ 109 milhões pagos pelos investidores aos clubes na assinatura do contrato, no final de 2023.

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A chegada do Grêmio ao bloco, acreditam os dois dirigentes ouvidos pela coluna, terá força para ser o gatilho na criação de uma liga única. O Atlético-MG e o Vitória já definiram a mudança da Libra para a FFU. O São Paulo também mostra insatisfação, assim como o Remo. Completam a Libra, da Série A, Flamengo, Bahia, Santos, Bragantino e Palmeiras.