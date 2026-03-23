Derrota para o Vasco mostra que o Grêmio tem muito a melhorar

O Grêmio segue sem vencer fora de casa. Começou muito abaixo contra o Vasco, levou dois gols antes dos 35 minutos e só entrou de fato na partida no final do primeiro tempo, a partir do gol de Carlos Vinícius.
Mesmo com a melhora no segundo tempo, ficou claro que o Grêmio tem um longo caminho pela frente. O Vasco mostra força a partir da chegada de Renato, ainda mais em São Januário, onde sempre se faz forte. São 10 pontos em 12 com Renato.
Para o Grêmio, fica a necessidade de aproveitar a data Fifa para evoluir e muito. Até porque a retomada do Brasileirão será contra o Palmeiras, em São Paulo. Para quem tem dificuldades fora de Porto Alegre, encarar o melhor time do campeonato é prato indigesto.