Derrota para o Vasco mostra que o Grêmio tem muito a melhorar

Tricolor perdeu por 2 a 1 em São Januário. DHAVID NORMANDO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio segue sem vencer fora de casa. Começou muito abaixo contra o Vasco, levou dois gols antes dos 35 minutos e só entrou de fato na partida no final do primeiro tempo, a partir do gol de Carlos Vinícius.

Mesmo com a melhora no segundo tempo, ficou claro que o Grêmio tem um longo caminho pela frente. O Vasco mostra força a partir da chegada de Renato, ainda mais em São Januário, onde sempre se faz forte. São 10 pontos em 12 com Renato.