Convocação de Ancelotti reforça a importância do futebol do interior do Brasil

Igor Thiago trocou o trabalho de auxiliar de pedreiro por uma chance no Verê, no Paraná. Jan Kruger / Getty Images

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia mostra a importância do futebol do Interior. Entre os 26 relacionados, há quatro nomes que ganharam trajetória internacional, mas começaram em clubes pequenos.

O zagueiro Bremer iniciou na quinta divisão paulista, no Desportivo Brasil, clube formador e onde também surgiu Maurício e Rômulo, ex-Inter. Bremer já esteve na Copa de 2022 e é forte candidato a ir para a próxima.

O gaúcho Ibanez começou no PRS, na época de Garibaldi e na Terceirona. Hoje, o clube formador tem endereço em Santa Maria. Danilo, do Botafogo, foi lançado no PFC Cajazeiras, na Segundona baiana, e só depois chegou ao Palmeiras. Por fim, a maior novidade, Igor Thiago, trocou o trabalho de auxiliar de pedreiro por uma chance no Verê, na Terceirona paranaense.

Em um momento em que o futebol do nosso Interior definha, é urgente uma discussão para que esse mercado não desapareça. Aliás, nos próximos dias, a FGF definirá se haverá a Copinha. Caso ela não saia, o Interior gaúcho só será reativado em julho, com a preparação para a Divisão de Acesso.