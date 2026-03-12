Confronto com o Bahia virou decisão para o Inter

O Inter prolongou sua dor depois de perder o Gauchão e fincou os dois pés no Z-4 por mais uma rodada. Perdeu para o Atlético-MG e serviu ao torcedor um prato agridoce. O problema é que ele acabou mais acre do que doce. Isso porque foi melhor do que os mineiros, arrematou 19 vezes, fez do goleiro Everson o craque do jogo, e teve 65% de posse.
Só que no futebol, essa parte doce do prato de nada resolve, ainda mais para quem tem apenas dois pontos em 15, o que já instala o pânico, e repete erros defensivos primários, como o de Bernabei, a um minuto, no gol de Cuello.
Não há sabor palatável em cenário desses. Ainda mais que a alta produção ofensiva foi desperdiçada por falta de precisão dos atacantes. Há um alento, de que o time é organizado por Paulo Pezzolano e tem rendimento. Mas há também uma pressão que só cresce pela falta de resultados.
O jogo contra o Bahia ganha contornos decisivos, pela exigência de iniciar a recuperação em busca de um campeonato sem o pânico de 2025.
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