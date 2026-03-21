Com transferban e mercado escasso, Inter não deve trazer novo zagueiro tão cedo 

Fabinho e Barcellos tentam reforçar o grupo colorado. Jeff Botega / Agencia RBS

Paulo Pezzolano deve manter Felix Torres e Victor Gabriel neste domingo (22), contra a Chape. Aliás, não descartaria o Inter fechar a janela dos Estaduais sem o novo zagueiro.

Há dificuldade em encontrar um nome com estofo para chegar e assumir lugar. O mercado se restringiu muito com o fechamento da janela internacional. Sem dinheiro, o Inter precisa ser cirúrgico. Fazer isso em cenário no qual estão disponíveis reservas da Série A ou algum nome da Série B demanda ser certeiro no nome escolhido.

Acrescente-se a tudo isso, a obrigação de pagar os quase R$ 6 milhões para derrubar o transferban pelo atraso no pagamento de Wanderson ao Krasnodar. O Inter ainda busca essa receita e acredita que isso estará resolvido até o meio da próxima semana.

O problema é mesmo encontrar um zagueiro com status de titular. Se o tivesse encontrado, ele já estaria aqui em Porto Alegre treinando enquanto espera o registro e a queda do transferban.

Mais opções na próxima janela

A matemática no Beira-Rio é de que o dinheiro no orçamento para contratações em março é o mesmo de julho. Ou seja, errar agora significa gastar receita que seria usada na janela da metade do ano, que oferece sempre mais nomes e alternativas livres em fim de contrato na Europa. O histórico recente do Inter mostra que o clube costuma ser mais atuante na janela de meio do ano.