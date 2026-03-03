As preocupações do presidente do Grêmio após a vitória no Gre-Nal 450

Odorico Roman falou sobre o assunto na Rádio Gaúcha. Jeff Botega / Agencia RBS

O presidente Odorico Roman comemora a vitória no Gre-Nal e os avanços de Luís Castro no time, mas também mantém as articulações para aprovar no Conselho Deliberativo a migração do clube da Libra para a FFU.

No domingo, antes do clássico, Odorico deixou claro o plano de trocar de bloco comercial, em entrevista para mim e o Gustavo Manhago, no Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha.

Há, além dos desacertos pela disputa com o Flamengo, insatisfação com a queda na receita de TV. Justo em um momento no qual o valor dos direitos de transmissão está em crescimento.

A Libra não previu no contrato com a Rede Globo o aumento de clubes do bloco na Série A. O acesso do Remo fez com que o mesmo valor passasse a ser dividido por 10. Segundo Odorico, a receita de TV do Grêmio vem em queda nos últimos três anos.

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