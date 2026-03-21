A volta e o futuro de Arthur no Grêmio

Empréstimo do jogador vai até a metade do ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Os indicativos são de que Arthur volta neste domingo (22), no reencontro com Renato no Rio. Será preciso mesmo contar com ele. O Vasco se aprumou na mão de Renato e começa a fazer campanha. Há clara herança do modelo de Fernando Diniz no time, temperado com o apetite ofensivo do novo técnico e, principalmente, sua destreza em criar bons ambientes de trabalho.

Luís Castro precisa deste bom resultado no Rio, para ir à data Fifa com quatro pontos em seis e calmaria nestes 10 dias de treinos. Nesse sentido, ter Arthur no meio eleva a régua do time e o dota de controle de bola e gestão de tempo de jogo, algo do qual este Grêmio de transição rápida careceu nas últimas três rodadas.

Ao mesmo tempo em que comemora a volta do seu principal jogador, o torcedor já se angustia com a possibilidade de perdê-lo no meio do ano. O presidente Odorico Roman diz ter elaborada a estratégia para mantê-lo. Vai colocá-la em ação no momento oportuno.

Arthur deixa o futuro em aberto. Foi assim nos bastidores do Jornal do Almoço, em entrevista no dia seguinte ao título gaúcho, e também na entrevista a La Gazzetta dello Sport e publicada nesta sexta.

Ele deixa aberta a possibilidade de voltar, faz referência ao encaixe no modelo de Luciano Spaletti na Juventus e cita jogadores que foram organizadores em times dele, como o chileno Pizzarro, na Roma, e o esloveno Lobotka, no Napoli. Há um desafio para a direção do Grêmio nesta renovação. Por isso, cada jogo com Arthur precisa ser bem aproveitado.