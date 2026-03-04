A três meses da Copa do Mundo, efeitos da guerra entre EUA, Irã e Israel já são sentidos no futebol

Presidente norte-americano recebeu o Prêmio da Paz da Fifa há dois meses. Christopher Furlong / POOL/AFP

Nem foi preciso esperar o avanço da guerra entre EUA, Israel e Irã para perceber os efeitos dela na Copa Mundo que será disputada daqui a menos de 100 dias.

A data Fifa do final de março, que terá a definição dos últimos classificados pela repescagem, já foi afetada. O Iraque notificou a Fifa que está com problemas para solicitar visto de entrada no México aos seus jogadores porque as embaixadas estão fechadas no país.

Mesmo que não esteja envolvido na guerra, o Iraque está colado nela, pela vizinhança com o Irã. Mais, seu técnico, Graham Arnold, vive nos Emirados Árabes e está impedido de deixar o país pelo fechamento do espaço aéreo.

A Federação Iraniana de Futebol ainda não se posicionou sobre a participação na Copa. Há outras urgências no país neste momento, é evidente, mas me parece inviável que a seleção desembarque para uma festa nos EUA diante da escalada dos ataques.

Para se ter uma medida do impacto da guerra no país, o atacante Taremi, um dos astros da seleção, comunicou à direção do seu clube, o grego Olympiacos, a decisão de voltar ao Irã para se juntar ao exército.

Impacto a outras seleções

Não só as seleções afetadas diretamente pela guerra poderão ter dificuldades na data Fifa de março. Os altos investimentos dos clubes sauditas levaram para o país muitos jogadores selecionáveis. O espaço aéreo no país segue aberto, mas ninguém garante que seguirá assim caso o conflito siga recrudescendo.

O Brasil teve o volante Fabinho, do Al Ittihad, e o goleiro Bento, do Al Nassr, chamados na última convocação. Há selecionáveis de outros países em clubes dos Emirados e do Catar, onde o espaço aéreo está fechado.

Aliás, em caso de desistência do Irã, a Fifa poderá indicar uma seleção para ocupar a vaga. O mais natural seria colocar o Iraque, representante da Ásia na repescagem. Porém, isso faria com que os Emirados Árabes se credenciasse para a repescagem. Neste momento, parece impossível que consigam jogar.

Pensando mais adiante, o Catar está classificado, mas vive cenário incerto. Alinhado aos EUA, o país tem sido alvo de ataques iranianos, pelas bases norte-americanas instaladas lá.

A Fifa, a pouco mais de três meses da Copa, vive dias de incerteza em relação à competição. Tudo pela investida de Donald Trump sobre o Irã. Trump, o mesmo agraciado pelo primeiro Prêmio da Paz da Fifa há exatos dois meses.