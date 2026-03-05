A solução para Pezzolano montar o Inter sem Bernabei para o Gre-Nal 451

Não acredito na simples troca por Aguirre. Ricardo Duarte / Inter

O primeiro ato de Paulo Pezzolano para tentar uma virada na final é definir quem jogará na vaga de Bernabei. Passa por essa decisão toda a estratégia de jogo para o Gre-Nal da volta.

Não acredito na simples troca por Aguirre. Isso muda toda a sistemática ofensiva. Aguirre é destro, naturalmente, investirá por dentro. Faltam ferramentas para isso. E, o mais importante, Bernabei costuma fazer o corredor, é quase ponteiro nas investidas ao ataque.

Aposto numa solução que muda o sistema, mas não agride tanto a fase ofensiva. Só se ela estiver bem azeitada o Inter terá alguma chance de buscar a remontada.

A melhor solução, me parece, seria fazer de Victor Gabriel um híbrido de zagueiro e lateral, liberando Carbonero para investir sobre a defesa do Grêmio e tentar desmontar a marcação com suas jogadas individuais.

O modelo deixaria a defesa mais protegida, com possibilidade até de formar linha de cinco quando atacada, recuando Vitinho, e liberaria mais os jogadores do meio para a frente quando o time atacar.

O Inter precisa fazer três, o que já é uma montanha a ser subida, e tem de sair sem levar gols, o que também tem sido um desafio nestes últimos jogos.