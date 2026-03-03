A incrível velocidade que Amuzu atingiu no Gre-Nal 450 em meio ao Ramadã

Atleta gremista acelerou a 33,7 km/h no lance que originou a expulsão de Bernabei. Jeff Botega / Agencia RBS

Os mais velhos lembrarão do personagem Ligeirinho, o Speed González, dos desenhos da Looney Tunes. A nova geração pode lembrar do Flash, super-herói da DC Comics. Seja qual for a geração, o Grêmio comemorou a velocidade de Amuzu ao analisar os dados coletados no Gre-Nal de domingo (1º).

O belga/ganês acelerou a 33,7 km/h no lance que originou a expulsão de Bernabei. Não foi seu recorde. Nos tempos de Anderlecht, por exemplo, ele chegou a 36 km/h e ficou conhecido como o jogador mais rápido do futebol belga.

No clássico 450, Amuzu foi o jogador que atingiu o maior pico de velocidade entre todos que estiveram em campo. Para comparação, quando bateu o recorde dos 100m em Berlim, em 2009, Usain Bolt atingiu velocidade de 44,72 km/h entre os 60m e os 80m. Sua velocidade média naquela prova foi de 37,57 km/h.

A comemoração do Departamento de Ciência, Saúde e Performance não se dá apenas pela aceleração máxima. No lance do segundo gol, Amuzu também correu acima dos 30km/h e percorreu, na soma, 270m acima dos 25,5 km/h, o que é classificado pelos especialistas como sprint.

Protocolo da Uefa

Outro ponto muito comemorado pelo departamento é que Amuzu fez tudo isso no primeiro tempo do Gre-Nal, quando ainda cumpria o Ramadã. Ele só pôde ingerir algo no final do intervalo, quando o sol se pôs, às 19h4min.

O Grêmio adotou o protocolo da Uefa elaborado para os jogadores muçulmanos que cumprem o mês de jejum entre o nascer e o pôr do sol. Isso exigiu readequação de horários de alimentação, atividades e, principalmente, a elaboração de um cardápio que permitisse ao atacante sentir-se forte durante o dia para treinar e jogar.