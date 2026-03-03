Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

O ligeirinho belga
Notícia

A incrível velocidade que Amuzu atingiu no Gre-Nal 450 em meio ao Ramadã

Atacante atingiu 33,7 km/h no lance que originou a expulsão de Bernabei

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