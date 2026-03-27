A crise financeira obrigará o Grêmio a vender R$ 150 milhões em jogadores

Odorico Roman precisará vender jogadores. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio se enfiou em um buraco financeiro tão profundo que a estimativa interna é de que precisará de dois anos para colocar a cabeça fora dele. "Se tudo der certo. Preciremos de erro zero". Ouvi isso nesta quinta-feira de alguém muito enfronhado nas contas do clube.

O quadro é agudo e exigirá medidas firmes. O Grêmio tem um passivo circulante, aquele que precisa ser pago até o fim de 2026, de R$ 516,5 milhões. Muitas contas feitas em 2025, como a contratação de jogadores, tiveram pagamentos adiados para este ano.

Para um deles, é preciso pagar duas parcelas de R$ 4 milhões. Para outro, são três de R$ 2 milhões. Ou seja, para dois jogadores apenas trazidos em 2025, o Grêmio tem R$ 14 milhões em boletos. Mais salário. O cenário é tão dramático que, não fosse o aporte feito por Marcelo Marques, calcula-se que o déficit bateria em R$ 208 milhões.

Solução: quadros graves exigem remédios amargos

O Grêmio estabeleceu que precisará buscar R$ 150 milhões com vendas de jogadores. O que deve acontecer na janela de julho, a forte da Europa. Com sorte, será possível repetir 2025, na venda de Alisson, feita em dezembro.

O clube também trabalha em várias frentes para buscar patrocinadores para a camisa e a venda dos namings rights da Arena. A camisa, além da parte frontal, tem omoplata e outros espaços à venda. Há negociações com duas bets e outras quatro empresas para o master.