Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

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A crise financeira obrigará o Grêmio a vender R$ 150 milhões em jogadores

O quadro é agudo e exigirá medidas firmes

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