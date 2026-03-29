A conta do moedor de técnicos chegou: a primeira Copa sem brasileiros

Italiano Carlo Ancelotti será o técnico do Brasil na Copa do Mundo de 2026. NELSON ALMEIDA / AFP

A conta chegou. Ela sempre vem. Na Copa que se inicia daqui a pouco mais de 70 dias não haverá técnico brasileiro. Pela primeira vez em quase um século, nossos professores estarão apenas como espectadores, já que até o técnico do Brasil é estrangeiro.

Nossa esperança era com Sylvinho, na Albânia, mas ele caiu na repescagem europeia, para a Polônia. A perda de espaço dos nossos treinadores é crônica anunciada. Menos por eles e mais pelo moedor de profissionais que virou o futebol brasileiro.

O tempo para desenvolver trabalho é zero. A sobrevivência é sempre atrelada ao resultado. Perdeu uma, duas, três e já começa a balançar. Na quarta, já aciona o kit de segurança, no qual ideias e convicções são jogadas para o espaço.

Em alguns casos raros, funciona. Em regra, não. Está longe de ser ocasional a queda de oito técnicos em oito rodadas de Brasileirão. A temporada começou intensa, com calendário novo e lotado. Todos sabiam que poderia haver dificuldades nesse cenário. Poucos entenderam. Assim, premia-se a cabeça do treinador.

A urgência por resultados impede construção de trabalho e, por consequência, o desenvolvimento dos profissionais. Não há espaço para descobrir soluções. Apenas para as soluções.

A pressão por resultado imediato faz com que os clubes apostem em nomes já carimbados. Não à toa giramos sempre em um mercado que tem Cuca, Mancini, Dorival, Renato, Tite. A "nova geração" tem Roger, Odair, Ceni e Léo Condé, todos com uma década de estrada. Só Fernando Seabra e Rafael Guanaes furaram a bolha.

A dificuldade de apostar em jovens, e há muitos com bons trabalhos e extremamente preparados nas categorias de base, faz com que se parta para soluções repetidas ou se importe um estrangeiro, com quem a tolerância costuma ser maior. Neste momento, são sete de 20. Mas tudo pode mudar no meio da semana, já que a média é de um por rodada.

Acrescente-se a esse caldeirão em ebulição a nossa cultura de pouca valorização ao estudo, à ciência e ao que se faz na academia.

A ilusão de que só o campo ensina

Jamais viraremos Portugal, que se tornou uma fábrica de treinadores porque passou a estudar o futebol com a profundidade que ele exige.

Temos ainda hoje a ideia torta de quem só no campo é que se aprende quando deveríamos entender que o campo é o lugar em que se aplica e se experimenta o que foi buscado fora dele, nos bancos escolares.

Não se trata aqui de defender que só a academia vale. Nada disso. O científico e o empírico precisam andar juntos, se testando, medindo forças, se completando.

A CBF vem fazendo avanços importantes no futebol brasileiro. O Fair Play, a Liga, o impedimento semiautomático são prova disso. A Copa que virá, porém, jogou na cara o quanto é preciso aprofundar-se na formação dos técnicos, mergulhar no estudo do jogo e, principalmente, tornar a nossa licença um título reconhecido na Uefa, como são as da AFA e da AUF, por exemplo.