Uma rodada de Brasileirão no caminho do Gre-Nal

Jogo de ida da final é no domingo (1º), na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

O novo calendário tem disso. O Brasileirão tem sua urgência, com a necessidade de pontos, principalmente, para o Inter. Mas em 72 horas o mundo Gre-Nal invade outra vez a vida da Dupla.

Não há outra saída a não ser colocar máquina total em ambos. Até porque desafogar a vida no Brasileirão aliviará o ambiente para o primeiro jogo da final do Gauchão. A quarta-feira e o domingo estão conectados.

O Inter precisa ganhar do Remo para sair do incômodo 19º lugar e evitar chegar ao clássico numa das duas últimas posições da tabela. Há a pedra no caminho de ainda não ter vencido no Brasileirão.

O Grêmio precisa ganhar nem tanto pela tabela, já que conseguiu somar seus três primeiros pontos na segunda rodada. O incômodo gremista é mesmo com o rendimento. É preciso recuperar-se tecnicamente e elevar a confiança para a decisão.

A classificação sobre o Juventude teve brio, energia e vibração. Porém, a qualidade do futebol ainda está longe do ideal, além da marca de ter jogado três vezes contra o Juventude, um time da Série B, e não vencer nenhuma.

Por tudo isso, a quarta e o domingo estão emendados na Província de São Pedro.