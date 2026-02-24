Quatro zagueiros que o Inter pode buscar no mercado

Coluna aponta nomes para o radar colorado. San Lorenzo / Basaksehir / Al-Najma / Boca Juniors / Reprodução

Há uma corrida contra o tempo no Inter para definir a contratação de um zagueiro. A janela fecha no dia 3 de março, ou seja, em uma semana. A meta estabelecida no Beira-Rio é de buscar um nome capaz de desembarcar no aeroporto e entrar diretamente no time.

A saída de Vitão deixou um buraco na defesa. O zagueiro mais confiável é Mercado, que completará 39 anos no próximo dia 18. O perfil traçado pela direção é de um jogador afirmado, com rodagem no Exterior e idade para atuar em alto nível por algumas temporadas. Ou seja, um nome na faixa dos 30 anos.

Diego Carlos, que viveu o auge no Sevilla e até chegou à Seleção antes da Copa de 2022, alterna entre o banco e o time no Como, equipe sensação do futebol italiano. Tem 32 anos e se encaixaria no perfil traçado. Porém, é difícil tirá-lo da Europa agora.

Alguns nomes para o radar colorado

Romaña

Colombiano do San Lorenzo, tem 27 anos e já esteve no noticiário gaúcho em 2025, quando o Grêmio negociou com ele. O San Lorenzo atravessa grande crise financeira.

Léo Duarte

Outro nome é o de Léo Duarte, uma das primeiras vendas do Flamengo organizado. Tem 29 anos e atua no Basaksehir-TUR, onde está há cinco anos, desde que saiu do Milan.

Samir

Um terceiro nome já esteve na órbita do Inter. Trata-se de Samir, outro formado pelo Flamengo. Em agosto, ele trocou o Tigres e o México pelo Al-Najma, atual lanterna da Saudi Pro League.

Di Lollo

Por fim, um investimento maior seria em Di Lollo, jovem promessa do Boca. Aos 21 anos, exigiria um esforço financeiro que, neste momento, demandaria uma ginástica do Inter. Mas incluo seu nome nesta pequena lista porque, no final de novembro, seu nome acabou vinculado por um portal argentino ao Corinthians. O executivo na época era Fabinho Soldado.