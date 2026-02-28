O primeiro tempo da decisão do ano para Grêmio e Inter

Confronto ocorre na Arena, do domingo (1º). Duda Fortes / Agencia RBS

O Gre-Nal 450 começa a definir o Gauchão de um Grêmio e um Inter que ainda tentam se conhecer e conhecer o caminho que trilharão em 2026. O Estadual é a primeira parada e tem grandes chances de ser a única com festa para um deles.

O que estamos vendo nesta arrancada de ano e o que vemos os primos ricos do eixo Rio-SP fazerem sugere que só uma surpresa ou desvio de rota fará com que a Dupla comemore outro título que não seja este que começa a ser definido na Arena.

Temos limitações que foram se acumulando nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, quando a indústria do futebol galopou enquanto mantínhamos nosso passo aqui na ponta sul do mundo.

O clássico já mobiliza por si só, mas esse ingrediente de valer as taças possíveis no ano (o Gauchão e a Copa Gre-Nal) só aumentam o interesse na final. A partir de agora, pouco importa o teto de pé direito ainda baixo do Inter ou as interrogações de um Grêmio que ainda tenta definir suas hierarquias no vestiário e um time para mostrar fora dele.

Estrangeiros

Luís Castro e Paulo Pezzolano foram trazidos de fora justamente para encontrar as soluções das quais Grêmio e Inter parecem ainda distantes. O português entendeu com o 4 a 2 da fase classificatória a tonelada que pesa o Gre-Nal. Pezzolano, criado na rivalidade Nacional x Peñarol, desembarcou já sabendo o que significa perder o clássico.

Os dois vão agora para o segundo round entre eles. Castro tem mais cartas novas para mostrar, já que reconfigurou o Grêmio desde aquele domingo no Beira-Rio. Pezzolano, por sua vez, precisa tirar cartas da manga. O estágio avançado na estruturação do Inter, se tem um ônus, é esse de que deixou de ser novidade para o rival.