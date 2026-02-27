O esfarelamento da Libra e o ingresso do Grêmio na Futebol Forte União

Assunto será votado pelo Conselho Deliberativo em março. Renan Mattos / Agencia RBS

Depende apenas do sim do Conselho Deliberativo o ingresso do Grêmio na Futebol Forte União e o desembarque da Libra. Lá atrás, quando se estabeleceu o debate entre os dois blocos, havia na Arena a convicção de que o porto seguro era estar onde o Flamengo estava. Viu-se que não era.

Vitória e Santos já sinalizaram à FFU que logo migrarão. Tudo está alinhavado. O São Paulo também estuda o desembarque. Neste momento, a Libra é um bloco em processo de desintegração. Nunca foi um monolito, é bom lembrar. Só que o momento é de crise aguda.

Neste momento, nem diretores representantes dos clubes há. Os mandatos de Julio Casares, do São Paulo, e André Rocha, CEO do Red Bull, acabaram e não houve ainda eleição para substituí-os. Casares nem presidente do São Paulo mais é. Foi afastado por denúncia de irregularidades e, antes do impeachment, renunciou.

Para completar a instabilidade, ninguém projetou que o número de clubes do bloco na Série A poderia aumentar. Assim, com o acesso do Remo, um dos poucos da Libra na Série B em 2025, o dinheiro precisou ser divido com 10 (havia sido com nove em 2025). Ou seja, os clubes receberão menos neste ano.

Acrescente-se a esse caldeirão fervilhante a insatisfação com o Flamengo e sua luta travada na Justiça para alterar o acordo fechado pela sua gestão anterior (de Rodolfo Landim). No ano passado, você lembra, o clube carioca bloqueou o repasse das receitas. Uma liminar na Justiça destravou o pagamento dos direitos de TV, mas o processo continua. O que exige participação dos clubes na caixinha para pagar os advogados.

Ônus e bônus

O Grêmio deixará a Libra por todo esse desentendimento interno e, principalmente, por sua urgência por dinheiro. Odorico Roman já havia aceitado a venda de 5% dos direitos de TV por 14 anos em troca de R$ 73 milhões. A transação com o banco Deycoval não saiu, até porque muitos clubes viram se tratar de um negócio sem vantagens.

Agora, o Grêmio enxerga na FFU uma oportunidade de buscar R$ 109 milhões imediatamente. O bloco vendeu 10% dos direitos de TV por 50 anos ao fundo General Atlantic. Quem ingressar na FFU precisa aderir.

A nova direção vê nesse dinheiro a chance de quitar dívidas bancárias e reduzir juros, além de ganhar fôlego para encarar um ano com muitas receitas comprometidas. Há o ônus de, quase três anos depois, revisar a posição, baixar a cabeça e seguir o mesmo caminho do rival. Mas é também a chance de se juntar a um bloco norteado pelo equilíbrio na divisão e pela busca de um crescimento coletivo. Além dos R$ 109 milhões que darão um respiro imediato nas contas.