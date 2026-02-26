Jovem formado no Grêmio terá Snoop Dogg como chefe

Clube do País de Gales está disputando a Championship. @swansofficial / Instagram / Reprodução

Gustavinho, aquele guri surgido no Grêmio como um foguete em 2024, só agora começou a jogar no futebol inglês. Mas ninguém pode dizer que sua vida por lá não tem sido agitada.

Ele chegou ao Swansea, emprestado, no final de janeiro, para atuar até o final da Championship. Só que nesta semana, o Swansea recebeu pela primeira vez a visita do seu mais novo acionista, o rapper norte-americano Snoop Dogg.

Figura mundial da música, personagem que arrasta multidões, Snoop Dogg comprou uma pequena fatia do Swansea, clube galês que joga as competições inglesas e busca um rumo desde que caiu na Premier League, em 2018. A ida de Gustavinho, cedido por seis meses, só aconteceu porque o Brentford precisava dar minutos a ele.

Na terça-feira, Snoop Dogg e Gustavinho dividiram espaço no campo principal do CT do clube. O rapper visitou jogadores e funcionários e permanecerá na cidade às margens do Canal de Bristol para sentir a atmosfera e entender a paixão dos locais pelo futebol.

Nome de peso para alavancar o clube

Snoop Dogg torce para o Pittsburgh Steelers, tradicional franquia da NFL. Nas duas últimas Olimpíadas, a de Paris e a de Milão-Cortina, ele foi comentarista da NBC. Seus vídeos nos Jogos de Inverno atingiram 73 milhões de visualizações.

É nessa potência digital e no peso do nome que o Swansea aposta para aumentar sua receita. Ele chegou ao clube aconselhado pela estrela de TV e bilionária norte-americana Martha Stewart, sua parceira de cabine em Milão-Cortina e também acionista minoritária do Swansea.

Aliás, o clube também tem como acionista Luka Modric, que pretende fazer no clube seu pós-carreira. Todas as semanas, Modric mantém conversas com dirigentes e staff técnico. É mais um dos chefes de Gustavinho, que, como se vê, não sofre de monotonia na úmida Swansea.