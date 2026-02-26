Inter volta do Pará com preocupações antes do Gre-Nal 

Rochet falhou no gol da equipe mandante. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Não veio a vitória ainda. O Inter jogou menos do que nas partidas anteriores e ficou no 1 a 1 com o Remo. Mesmo nas derrotas para Athletico-PR e Palmeiras, a atuação sinalizou que havia perspectiva.

Em Belém, porém, mesmo que tenha saído na frente e acertado o poste no último lance, o Inter esteve abaixo de sua média. Foi mais espaçado e chegou a ser pressionado no segundo tempo.

É preciso, é claro, descontar a questão climática e as dificuldades de atuar no Mangueirão. Só que também é preciso apontar a fragilidade técnica do Remo.

A ausência de vitória e o lugar no Z-4 trazem um peso para a decisão do Gauchão. Não só isso. O desgaste de atuar no calor úmido e no gramado pesado do Mangueirão e a longa viagem de retorno do Pará também são elementos que estarão presentes no Gre-Nal de domingo (1º).

Paulo Pezzolano terá trabalho para recuperar seus jogadores e arregimentá-los para a primeira partida da final do Gauchão e o ingresso na bolha do mundo Gre-Nal, um jogo que sozinho já é um campeonato.