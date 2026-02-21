Inter tem conversas encaminhadas com zagueiro

Intenção é que o defensor venha com status de titular. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter tem encaminhadas conversas com um zagueiro e corre para fechar sua contratação até o dia 3 de março, quando fecha a janela. Ou seja, em até 11 dias, contando nesse período com dois fins de semana. Mais, o perfil buscado pela direção é de um nome que desembarque em Porto Alegre com status para ser titular do time.

É consenso de que, neste momento, Mercado seja o nome mais afirmado da zaga, mesmo que tenha vindo de atuação com erros contra o Palmeiras. Vitor Gabriel retomou espaço e é um dos nomes revigorados desde a chegada de Paulo Pezzolano.

Porém, o Inter entende que precisa de um jogador capaz de chegar e assumir ao lado de um dois dois sem qualquer questionamento.

O negócio estaria bem avançado. O nome, porém, é mantido em sigilo. Como Alan Benítez está de saída, apostaria em alguém para ocupar essa vaga de estrangeiro.