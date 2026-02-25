Inter faz segunda maior viagem de uma liga nacional de futebol para enfrentar o Remo

Delegação desembarcou no Pará na noite de terça-feira. Ricardo Duarte / Instagram

Só Messi e seu Inter Miami viajam mais. O Inter fez, para enfrentar o Remo, a segunda maior viagem de uma liga nacional.

O Inter Miami, quando atravessa os EUA para enfrentar o Portland Timblers, faz 4.330 quilômetros. O Inter fez 3.181 quilômetros.

Nem na China, país continental como o nosso, se viaja tanto. O Changchun Yatai e o Yunnan Yukun fazem 2.999 quilômetros.

A Rússia, outro país gigantesco, também não exige viagens tão longa como esse POA-Belém. Baltika Kaliningrad e Dinamo Makhachkala cumprem 2.359 quilômetros quando se enfrentam.

Não bastasse a viagem, há ainda as diferenças climáticas. Mesmo que o verão porto-alegrense seja escaldante, correr mais de 90 minutos no clima amazônico e úmido de Belém cobra um preço.

O voo fretado alivia. Sem ele, seria quase inviável repetir time no domingo.