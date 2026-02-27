Inter chega com pontos de atenção ao Gre-Nal 450

Rochet falhou no gol que causou empate do Remo na quarta-feira (25), Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Não há interrogações no time do Inter. Paulo Pezzolano definiu um time titular lá atrás e, com ele, vem palmilhando esse começo de ano.

O Inter já definiu na largada sua ideia e seu modo de jogar. Talvez se debata até domingo sobre a volta de Victor Gabriel à defesa ou mesmo a recuperação total de Ronaldo. Não há muito além disso a especular.

As interrogações no Inter são mesmo estruturais. Há organização tática, há disposição em campo dos jogadores, porém, há questões técnicas que rapidamente precisam ser sanadas.

A zaga é um problema para o Inter, que se agravará se Victor Gabriel ficar de fora. Bernabei requer sempre socorro defensivo. Trata-se de uma das armas ofensivas, mas é por ali que os adversários atalham para chegar ao gol. Rochet, com a falha de Belém, é outro ponto que causa temor entre os colorados.

Assim, o Inter, que tinha mais certezas do que dúvidas, chega ao primeiro clássico da final do Gauchão com alguns pontos de atenção que, até o empate no Mangueirão, estavam esquecidos em um canto do Beira-Rio.