Grêmio precisa de uma vitória para aliviar o ambiente na Arena

Tricolor enfrenta Juventude pela volta da semifinal do Gauchão neste domingo. André Ávila / Agencia RBS

Uma vitória para classificar e conter os focos de crise que pipocam neste momento. O confronto com o Juventude ganhou ainda mais peso numa semana que, a rigor, teve apenas quatro dias.

Há as questões de um vestiário quente, com cobrança e mobilização. Há a questão financeira, com cobrança pública do presidente do Júnior-COL pelo atraso no pagamento de Enamorado.

Há ainda a perda de Tetê por lesão, a dúvida em relação a Willian e Monsalve. Foi uma semana tão intensa que veio até a questão envolvendo o ramadã de Amuzu, iniciado na terça-feira.

Enfim, o fim da tarde em Caxias levará para campo todos esses elementos de um Grêmio ainda em busca de identidade e até mesmo de prumo no campo.

Classificar-se no Jaconi não resolveria todos esses problemas como passe de mágica, mas aliviaria um bocado o ambiente de pressão neste verão que se iniciou com o sorriso da esperança na Arena.