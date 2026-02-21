Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Sufoco
Opinião

Grêmio precisa de uma vitória para aliviar o ambiente na Arena

Semana foi curta, mas suficiente para uma série de pequenos problemas emergirem

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS