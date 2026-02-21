Grêmio precisa de uma vitória para aliviar o ambiente na Arena

Uma vitória para classificar e conter os focos de crise que pipocam neste momento. O confronto com o Juventude ganhou ainda mais peso numa semana que, a rigor, teve apenas quatro dias.
Há as questões de um vestiário quente, com cobrança e mobilização. Há a questão financeira, com cobrança pública do presidente do Júnior-COL pelo atraso no pagamento de Enamorado.
Há ainda a perda de Tetê por lesão, a dúvida em relação a Willian e Monsalve. Foi uma semana tão intensa que veio até a questão envolvendo o ramadã de Amuzu, iniciado na terça-feira.
Enfim, o fim da tarde em Caxias levará para campo todos esses elementos de um Grêmio ainda em busca de identidade e até mesmo de prumo no campo.
Classificar-se no Jaconi não resolveria todos esses problemas como passe de mágica, mas aliviaria um bocado o ambiente de pressão neste verão que se iniciou com o sorriso da esperança na Arena.
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