Grêmio irá promover alentaço solidário para as vítimas de Minas Gerais

Clubes entraram em campo com uma faixa de apoio ao povo mineiro na Arena, na quarta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio vai fazer do treino de sábado (28) um ato de solidariedade para as vítimas das chuvas em Juiz de Fora e Ubá. O tradicional alentaço da véspera de Gre-Nal servirá para arrecadar donativos que serão enviados aos mineiros.

O treino será realizado na Arena e terá os últimos 15 minutos abertos. O ingresso será um quilo de alimento ou um item de higiene ou limpeza.

No jogo contra o Atlético-MG, na quarta-feira, o Grêmio entrou em campo com uma faixa com mensagem de apoio aos atingidos pela chuvas que já fizeram 53 vítimas em Juiz de Fora e seis em Ubá. Há ainda desaparecidos. O plano da direção era promover a ação já no jogo de quarta-feira, mas não houve tempo hábil para organizar o recolhimento.

O momento em Minas nos convoca a ajudar e estender a mão neste momento de dor e tanta perda. Passamos por isso em 2024 e sabemos o quanto a ajuda e a solidariedade nos sustentam e ajudam a enfrentar uma adversidade desse tamanho.

No período da enchente de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, vieram do Atlético-MG e do Athletic dois dos tantos gestos de solidariedade direcionados ao Estado. O Galo fez treino aberto e arrecadou quase R$ 700 mil. O Athletic doou renda de jogos da Serie C em São João del Rey. Agora, é a hora de retribuir, como bem faz o Grêmio.