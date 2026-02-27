Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Arrecadação de donativos
Notícia

Grêmio irá promover alentaço solidário para as vítimas de Minas Gerais

Ação será realizada no treino de sábado, antes do Gre-Nal

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS