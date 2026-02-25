Grêmio faz trabalho especial para melhorar o físico de Gabriel Mec

O Grêmio faz um trabalho desde o ano passado para que Gabriel Mec encorpe e ganhe músculos e força para suportar o tranco nos profissionais. Há trabalhos especiais que já fizeram o guri ganhar quatro quilos de massa.
Mec mostrou, contra o Juventude, estar mais preparado para o enfrentamento. Porém, ainda sente as disputas quando a marcação aperta, e o espaço, diminui.
Às vezes, pelo seu talento, acaba passando batido que estamos lidando com um guri. Mec vai completar apenas 18 anos em abril. Ou seja, está em processo de construção ainda.
