Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Disputa na posição
Opinião

A única dúvida de Luís Castro para montar o Grêmio do Gre-Nal

A partida contra o Galo indicou as feições do novo Grêmio

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