A única dúvida de Luís Castro para montar o Grêmio do Gre-Nal

Gabriel Mec vem dando boa resposta. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Luís Castro desanuviou o cenário do seu Grêmio. A quarta-feira (25) deixou claro o que pensa e o que pretende o técnico português. São pouco menos de 60 dias em Porto Alegre, e ele começa a dar forma ao time que imagina.

A partida contra o Galo indicou tanto as feições do novo Grêmio que restou uma dúvida apenas para o Gre-Nal de domingo, o primeiro da final do Gauchão. Há uma interrogação sobre quem será o meia.

Mec se credenciou nos dois últimos jogos e mostrou um futebol que ainda não havia apresentado. Willian, em recuperação do edema muscular, estará pronto até o fim de semana. Há ainda Monsalve, mas esse em processo mais atrasado.

As boas notícias

Assim, o Grêmio que saiu das semifinais em cheque virou seu jogo na quarta, mostrando um novo e bem mais jovem time.

Gustavo Martins e Viery ganharam, pela intensidade, o lugar na zaga. Pavon virou aposta caseira para uma lateral-direita problemática. Na frente, Tetê pode retornar, mas Castro mostrou confiança em Enamorado.

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Mais do que nomes e formação, o Grêmio definiu modelo e comportamento que pretende em campo. Quando se define isso, fica claro quem está dentro do projeto e quem ficará de fora ou como alternativa.