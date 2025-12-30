Um Gauchão para ficar de olho no futuro de Grêmio e Inter 

Jovens da Dupla receberão oportunidades no início da temporada. Rafaela Frison / Inter/Divulgação

Em menos de duas semanas, os torcedores da Dupla já terão seus times em campo. Nem deu tempo de relaxar, mas assim é o calendário brasileiro.

O lado bom disso, e sempre há um lado bom em tudo, é de que esse Gauchão que se inicia no dia 10 será um banquete para colorados e gremistas, sempre ansiosos pelas próximas joias da base. O futebol aqui na ponta sul do mundo passa por volantes, centroavantes e guris feitos em casa.

O Grêmio pretende colocar em campo na arrancada algumas das promessas que brilharam no sub-17 vice do Brasileirão e já eram pedidas em 2025: Luis Eduardo, zagueiro apontado como talento raro, Tiaguinho, volante de trato fino com a bola, e Mec, a grande promessa que apareceu no começo de 2025 e, depois, sofreu com lesões e perda de espaço.

O Grêmio também pretende subir o extrema Roger. Para quem não se lembra dele, é aquele meia canhoto que jogava aberto pela direita no sub-17 e fez um gol de falta no jogo de ida da final contra o Galo.

Safra colorada

O Inter já anunciou o grupo para a largada do Gauchão e até já iniciou os treinos. Entre alguns nomes cascudos dos quais o torcedor queria esquecer, há ali alguns dos guris de potencial para integrar o grupo principal.

Casos do zagueiro Pedro Kauan, 19 anos e 1m93cm, do lateral Alisson, 17 anos e que teve rápida aparição no time principal (acabou expulso contra o Bahia), Yago Nohal, que já havia subido em 2025, mas ainda busca afirmação, e João Kempes, meia, filho do centroavante Kempes.

A principal aposta é o atacante João Bezerra, de 16 anos e 1m90cm. Goleador do sub-17, o guri é tratado no Beira-Rio como o principal nome a ser entregue pelo CT de Alvorada nesta fornada.