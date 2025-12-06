Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira

Mestre em Ciências da Comunicação, sempre em busca da opinião alimentada pela informação, é colunista de ZH, comentarista de jornadas esportivas na Rádio Gaúcha e debatedor do programa Sala de Redação.

Vale a sobrevivência
Opinião

Um domingo que ficará na história do Inter, para o bem ou para o mal

Jogadores precisam ter a dimensão de que serão os 90 minutos mais importantes dos 116 anos do clube

Leonardo Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS