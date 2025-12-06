Um domingo que ficará na história do Inter, para o bem ou para o mal

Colorado recebe o Bragantino, no Beira-Rio, para a última rodada do Brasileirão. Marco Favero / Agencia RBS

Serão 116 anos em 90 minutos. O Inter recebe o Bragantino no jogo que pode, mais do que marcar sua história, mudar o curso dela. Vale a permanência na Primeira Divisão, mas vale também a sobrevivência do clube.

Cair, como o cenário e as necessidades de resultados indicam, colocará o clube em colapso. Nada será como antes deste domingo caso o rebaixamento se confirme. O torcedor acredita ainda, pela paixão e pela fé, que um sopro de vida bafeje o time.

O que se viu neste Inter nos últimos dois jogos desafia a própria fé. Um time demolido emocionalmente e com dificuldades técnicas e táticas precisa dar a volta em si mesmo para alimentar um mínimo de chance de escapar.

É preciso que o Inter ganhe e dois resultados favoráveis em jogos de Fortaleza, Vitória e Ceará aconteçam. Por incrível que pareça, a realidade indica que é mais viável virem esses dois resultados do que o próprio Inter fazer a sua parte.

Mas o futebol permite reviravoltas no roteiro e proporciona finais felizes. Só que para isso o Inter terá de ser o time com a alma e a chama do torcedor, e não a equipe apagada, triste e atormentada que se enxergou na última semana.