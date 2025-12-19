Três histórias que definem quem é Paulo Pezzolano, novo técnico do Inter

Uruguaio foi anunciado nesta quinta-feira (18). Gustavo Aleixo / Cruzeiro,Divulgação

Paulo Pezzolano foi anunciado nesta quinta-feira (18) como técnico do Inter. Quem trabalhou com ele na passagem pelo Cruzeiro o define como um sujeito "sanguíneo". Não haverá monotonia no vestiário colorado enquanto ele estiver por aqui.

Pezzolano é um sujeito agitado por natureza e impinge essa característica em seus times. O modo de ser e de trabalhar remetem muito a um outro estrangeiro que teve passagem marcante pelo Inter recentemente: Eduardo Coudet. Assim como o argentino, Pezzolano vive o dia a dia de trabalho intensamente e exige que isso se replique no campo no dia do jogo.

Seu sistema preferido tem três zagueiros, embora tenha usado no segundo ano no Cruzeiro uma linha de quatro atrás. Em 16 meses no clube mineiro, o uruguaio deixou algumas histórias que definem bem seu modo de trabalhar e viver o futebol. Confere aí:

O campo

O supervisor de futebol do Inter que se prepare. Pezzolano é detalhista em tudo. Do esquema de viagem ao campo. Certo dia, chegou na Toca da Raposa e percebeu algumas imperfeições no campo destinado aos profissionais. Não era nada absurdo. Mas, para ele, o pasto, como dizem os hermanos, precisa ser um tapete. Como não estava assim, abortou o treino no campo e, em protesto, mudou para um trabalho interno. Ronaldo, dono da SAF, não gostou. O que também não incomodou Pezzolano.

A troca

Intensidade é algo inegociável para o uruguaio. Jogador preguiçoso, o que se define no jargão do futebol como "nhaca", não joga com ele. Quem não correr, está fora. Logo na sua chegada ao Cruzeiro, em jogo contra o Pouso Alegre, se incomodou com a postura do time e fez três trocas aos 30 do primeiro tempo. Um dos substituídos foi Nikão, principal contratação, que saiu contrariado. Nome não escala ninguém com ele. Para sustentar sua ideia de jogo, Pezzolano leva a tiracolo sempre o preparador físico Gonzalo Álvarez.

Os ânimos

Como uruguaio que é, Pezzolano vive o futebol com paixão. Aliás, o último recado de mobilização antes de o time entrar em campo, com sua veia latina, causou estranhamento no Watford. Já no Brasil, onde consegue entrar na mente do jogador, fez sucesso no vestiário e deixou histórias curiosas. Em partida pela Série B, no Nordeste, ele reuniu o grupo e mandou ver: "O time mais FDP em campo vence. Vamos lá cagar os caras a pau!!!". Até hoje, quem viveu aquela cena no vestiário se diverte com essa preleção.

