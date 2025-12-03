Se o Inter cair, nada será como antes no Beira-Rio

Permanecer na Série A significa a sobrevivência do Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

Não será um jogo apenas pela permanência na Série A. Será pela sobrevivência. Vencer o São Paulo nesta quarta-feira (3) significa, claro, ficar a 90 minutos da permanência, a serem jogados no Beira-Rio no domingo (7). Porém, vai além disso. Porque, se cair, o Inter estará diante do maior desafio de seus 116 anos de vida.

Nada será como antes, podem apostar. Rebaixar diante do quadro atual, de dívida que beira R$ 900 milhões, de juros anuais que passam de R$ 100 milhões e de dificuldades para renovar-se como clube, representa cair no abismo. Pode parecer exagero, mas está longe de ser.

O cenário atual já é difícil, com a distância para Flamengo, Palmeiras e as SAFs crescendo a cada ano. Há dificuldade em criar novas receitas, em sair do binômio TV/venda de jogadores para respirar. Pois calcule que a receita de TV cairá de R$ 195 milhões para R$ 10 milhões, e os jogadores perderão valor com uma possível queda.

Se estando na Série A o Inter já entendeu a necessidade de buscar novos caminhos e criou comissão de notáveis para encontrá-lo, imagine como será a vida numa Série B. Sem contar que rebaixar provocará uma crise política e institucional gigantesca.

Pior do que em 2016

Por toda essa projeção sombria, é fundamental que o Inter vença o São Paulo nesta noite, na Vila Belmiro. Os jogadores e todo o contexto colorado precisam ter bem claro que o clube estará disputando a partida mais importante da sua história. Porque, dependendo do que acontecer nestes 90 minutos, nada mais será como antes no Beira-Rio.

Há quem use 2016 como exemplo para acreditar que se trata de exagero essa premonição de quebra do clube em caso de queda. Só lembro que parte dessa crise financeira de hoje começou, justamente, com aquele rebaixamento. Ah, e naquele 2017, o clube jogou a Série B com o paraquedas da receita de TV da Série A.

Agora, não há mais essa segurança e há uma dívida de quase bilhão. Portanto, Inter, o jogo desta noite vale mais do que estar entre os grandes. Pode estar em jogo seguir sendo grande.