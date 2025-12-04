Primeira missão da nova diretoria do Grêmio é mandar gente embora

Nacional do Uruguai pretende comprar Cristian Olivera. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O primeiro movimento da nova gestão do Grêmio no mercado não será de chegadas, mas de partidas. O novo executivo, Paulo Pelaipe, desembarca na Arena com a missão de promover enxugamento no grupo e reduzir a folha salarial.

Só depois desse passo é que será dado o seguinte, de buscar novos jogadores. Todos os contatos feitos até agora para trazer reforços são alinhavados e deixados em compasso de espera.

Há alguns movimentos previsíveis de saída. O Peñarol pretende comprar Arezo. O Nacional, Kike Olivera. Os uruguaios vivem dias de renascimento financeiro. Um novo contrato de TV será assinado e renderá US$ 54 milhões. O Peñarol acaba de assinar o maior contrato de material esportivo da história do país, com a Puma.

André Henrique está na mira do Goztepe, da Turquia. Luis Eduardo, Thiaguinho e Mec voltaram em alta do Mundial Sub-17 e estão no radar dos grandes clubes europeus. Há ainda saídas iminentes, como Jemerson, Camilo, João Lucas, além de nomes com salários elevados que têm bom mercado, como Cristaldo e Pavón.