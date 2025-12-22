Por que o Castrismo se conectou tão rapidamente com os gremistas 

Castro (C) conheceu CTs do clube. Pedro H. Tesch / Divulgação

Luís Castro chegou e, em poucas horas, entendeu o tamanho da esperança gremista em seu trabalho. A quantidade de torcedores no aeroporto na madrugada de domingo (21), a recepção calorosa comum a jogadores e o entusiasmo mostram que o Castrismo caiu nas graças. Ele entendeu isso.

O gesto de corresponder ao carinho da torcida seguindo o ritmo da cantoria com o braço erguido, como se faz na arquibancada, revelam a conexão entre o técnico e a massa. A chegada de alguém com as ferramentas e a capacidade de Castro mostram que o torcedor já entende a importância de quem está fora do campo e do que é necessário para se desenvolver um bom trabalho.

O sucesso vai além do campo e bola, de contratar a rodo e achar que a intuição e a sorte se responsabilizarão do resto.

O português e sua comissão parecem ter o pacote completo do qual o Grêmio necessita para atualizar seu futebol e seus métodos e rotinas. O atraso que se viu em 2025 são a prova de que gastar como clube de ponta não é garantia alguma de que se portará no campo como tal.

Por fim, o vídeo publicado pelo clube mas redes sociais de seu novo técnico conhecendo a fábrica de Eldorado do Sul foi estratégico, uma mensagem subliminar de que o eixo de trabalho passará pela base e pelo resgate da identidade do Grêmio.