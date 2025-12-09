Por que a vinda de Luís Castro para o Grêmio seria o casamento ideal

MAURO PIMENTEL / AFP

A nova gestão do Grêmio pensa em Luís Castro para iniciar seu projeto de três anos. Quando o clube cogita trazer alguém com esse tamanho e com a formação que teve na escola portuguesa, não pensa apenas no técnico à beira do campo.

O pacote trazido por um nome como esse inclui transformações internas no vestiário, nos processos adotados no dia a dia, nos métodos de trabalho, no desenvolvimento de novos talentos, na preparação física e, por óbvio, na forma de pensar o futebol em campo.

Castro foi, por oito anos, o diretor técnico das categorias de base do Porto. Em 2022, quando desembarcou no Botafogo, vindo do Catar, o técnico tinha em seu currículo a formação de quatro das 25 maiores vendas do Porto: André Silva, Dalot, Fábio Silva e Ricardo Pereira.

Depois de deixar o cargo de diretor, Castro ainda foi campeão da Segunda Divisão com o Porto B, em 2020, usando um time de garotos. Até hoje, a conquista é inédita.

Como o Grêmio tem em Eldorado do Sul um trabalho de referência, contar no time principal com um técnico de conceitos modernos e olhar clínico para a base é um passo e tanto para a frente.