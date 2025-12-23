Os primeiros reforços pedidos por Luís Castro para o Grêmio

Pedro H. Tesch / Grêmio FBPA

Embora a questão sobre a contratação de um camisa 10 e a resposta entre sorrisos que denunciaram o interesse nesse jogador tenham sido o ponto mais flamante da coletiva de Luís Castro, a urgência na cabeça do técnico é outra.

O português conta com a chegada de dois extremas como ações iniciais no mercado. Isso porque esses jogadores de flanco são considerados de extrema importância para dar equilíbrio ao time.

Castro exige demais deles no aspecto físico, para recomposição e chegada com força à frente. São eles que tomam conta dos corredores. Seu plano é contar com, ao menos, dois reservas de mesmo nível dos titulares, para fazer as trocas no segundo tempo e manter a intensidade e a qualidade técnica.

O plano é montar um time que tenha sempre aceleração máxima pelos lados. O técnico teceu, nos bastidores, elogios a Amuzu. Willian fez toda a sua trajetória atuando pelo lado, mas aos 37 anos, caso usado como homem de corredor, precisará sempre de atenção especial. Pavón pela direita, um nome que será reavaliado.

Saídas e subidas

A partir daí, as alternativas começam a escassear. Aravena mostrou pouca evolução e está na lista de quem pode ser emprestado. Kike Olivera foi negociado com o Bahia.

Castro e a direção decidiram pela promoção do garoto Roger, do sub-17, um meia de origem que passou a atuar pelo lado. Riquelme chegou a ser usado por Mano Menezes pelo lado em algumas ocasiões, mas é meia mais central.

Assim, o Grêmio passa a olhar com lupa o mercado para buscar esses extremas dos quais Castro tanto precisa.